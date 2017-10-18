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Симоньян: СМИ и главные редакторы уходят в прошлое

19.10.2017 12:36 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи рассказала, как молодые люди в разных странах сейчас меняют само понятие средств массовой информации.

Симоньян: СМИ и главные редакторы уходят в прошлое
© Sputnik/
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"Революция слово жесткое, особенно в нашей стране, мы не большие фанаты революций, а эволюцию кому же производить, как не молодежи? Люди взрослеют, мир за ними не успевает, они начинают мир менять под себя. Так происходит в любом поколении, в любой точке света это неизбежно. А та молодежь, которая приехала сюда, во многом и есть авангард процессов, протекающих в современном мире", — сказала Симоньян.

Сейчас технологии развиваются настолько быстро, что каждый человек сам по себе становится средством массовой информации, отметила главный редактор RT.

"Сейчас ничего не стоит завести канал на YouTube и через год сделать этот канал самым популярным СМИ своей страны. И мы знаем такие примеры. Это потрясающие, очень интересные времена, когда уходят в прошлое, к сожалению для меня, как для главного редактора, такие понятия, как главный редактор и СМИ как таковые", — рассказала Симоньян.

В современном мире человек сам решает, что нужно его аудитории, сам узнает ее вкусы и сам может делать то, что за неделю сделает его знаменитым на весь мир, резюмировала главред RT.

Фрагмент беседы с главным редактором Russia Today Маргаритой Симоньян слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Современные технологии развиваются настолько быстро, что каждый человек сам по себе становится средством массовой информации, считает главный редактор RT...

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