Симоньян: СМИ и главные редакторы уходят в прошлое /

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи рассказала, как молодые люди в разных странах сейчас меняют само понятие средств массовой информации.

"Революция слово жесткое, особенно в нашей стране, мы не большие фанаты революций, а эволюцию кому же производить, как не молодежи? Люди взрослеют, мир за ними не успевает, они начинают мир менять под себя. Так происходит в любом поколении, в любой точке света это неизбежно. А та молодежь, которая приехала сюда, во многом и есть авангард процессов, протекающих в современном мире ", — сказала Симоньян.

Сейчас технологии развиваются настолько быстро, что каждый человек сам по себе становится средством массовой информации, отметила главный редактор RT.

"Сейчас ничего не стоит завести канал на YouTube и через год сделать этот канал самым популярным СМИ своей страны. И мы знаем такие примеры. Это потрясающие, очень интересные времена, когда уходят в прошлое, к сожалению для меня, как для главного редактора, такие понятия, как главный редактор и СМИ как таковые", — рассказала Симоньян.

В современном мире человек сам решает, что нужно его аудитории, сам узнает ее вкусы и сам может делать то, что за неделю сделает его знаменитым на весь мир, резюмировала главред RT.

Фрагмент беседы с главным редактором Russia Today Маргаритой Симоньян слушайте на радио Sputnik Беларусь.