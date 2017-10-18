Жуткая авария в Харькове попала на видео (18+)

Трагедия произошла вечером 18 октября в Харькове. Внедорожник, двигавшийся на большой скорости, столкнулся с Volkswagen Touareg, после чего вылетел на тротуар и въехал в группу людей . По уточненным данным, в результате страшного ДТП погибли пять человек, шестеро пострадали.

Выяснилось, что девушка, находившаяся за рулем Lexus, была трижды оштрафована за несоблюдение правил дорожного движения. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, за последние два года ее восемь раз задерживала патрульная полиция Харькова за нарушение ПДД, начиная от проезда на красный свет и заканчивая нарушением правил парковки.

В прокуратуре Харьковской области сообщили, что водителя Lexus подозревают "нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель нескольких человек". 20-летней девушке грозит до десяти лет лишения свободы. Прокуратора готовит ходатайство в суд об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также стало известно, что экспертиза не выявила в крови водителя Lexus алкоголя и наркотических веществ. Девушка задержана.

Правоохранители изъяли записи с видеокамер, расположенных вблизи места происшествия. Их изучают следователи и эксперты.

Все обстоятельства аварии устанавливаются, назначены экспертизы.

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