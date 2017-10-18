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Wargaming добрался до Москвы

19.10.2017 12:55 — Разное | Ежедневник  
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Wargaming добрался до Москвы

twitter.com

Разработчик и дистрибутор многопользовательских онлайн-игр Wargaming Group на 19 году своего существования открывает студию разработки в российской столице. Wargaming Moscow станет 10 офисом, участвующим в создании продуктов холдинга.

В настоящее время новый офис набирает сотрудников, которые будет работать под началом Андрея Зименко. Он ранее руководил издательством мобильных игр в Wargaming Labs и студией разработки в Mail.Ru.      

«Москва является одним из крупнейших центров мобильной разработки в мире, поэтому появление студии Wargaming здесь не случайно, — говорит Андрей Зименко. — Наша главная цель — собрать сильную команду, с которой сможем решать самые амбициозные задачи. Поэтому приглашаем специалистов в мобильной разработке, готовых присоединиться к нам и реализовывать свои самые смелые идеи».  

После формирования команды московская студия Wargaming займется созданием мидкорных игр для мобильных платформ.

Напомним, что в сентябре Wargaming открыл офис разработки в чешской столице. Также «производственные» площадки холдинга находятся  в Минске, Киеве, Санкт-Петербурге, Сиэтле, Балтиморе, Чикаго, Сиднее и Хельсинки.

 
Теги: Минск
 
 
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Разработчик и дистрибутор многопользовательских онлайн-игр Wargaming Group на 19 году своего существования открывает студию разработки в российской столице. Wargaming Moscow...

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