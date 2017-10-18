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Wargaming добрался до Москвы
19.10.2017 12:55 — Разное | Ежедневник
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Разработчик и дистрибутор многопользовательских онлайн-игр Wargaming Group на 19 году своего существования открывает студию разработки в российской столице. Wargaming Moscow станет 10 офисом, участвующим в создании продуктов холдинга.
В настоящее время новый офис набирает сотрудников, которые будет работать под началом Андрея Зименко. Он ранее руководил издательством мобильных игр в Wargaming Labs и студией разработки в Mail.Ru.
«Москва является одним из крупнейших центров мобильной разработки в мире, поэтому появление студии Wargaming здесь не случайно, — говорит Андрей Зименко. — Наша главная цель — собрать сильную команду, с которой сможем решать самые амбициозные задачи. Поэтому приглашаем специалистов в мобильной разработке, готовых присоединиться к нам и реализовывать свои самые смелые идеи».
После формирования команды московская студия Wargaming займется созданием мидкорных игр для мобильных платформ.
Напомним, что в сентябре Wargaming
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Разработчик и дистрибутор многопользовательских онлайн-игр Wargaming Group на 19 году своего существования открывает студию разработки в российской столице. Wargaming Moscow...
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