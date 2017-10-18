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Белорусско-армянский товарооборот вырос на 22,7 процента

19.10.2017 12:50 — Разное | Ежедневник  
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Белорусско-армянский товарооборот вырос на 22,7 процента

В январе-августе 2017 года товарооборот с Арменией увеличился на 22,7 % и достиг 23,2 млн. долларов.

Об этом сообщил 19 октября на брифинге начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

"В январе-августе 2017 года товарооборот с Арменией, которая является партнером Беларуси по ЕАЭС, вырос на 22,7% и составил 23,2 млн долларов. Позитивная динамика и у белорусского экспорта: он увеличился почти на 40% до 18,3 млн долларов", - отметил Дмитрий Мирончик.

Он рассказал, что 19-20 октября в Минске проходит 13-е заседание межправительственной белорусско-армянской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Стороны обсудят состояние и перспективы взаимодействия в этой сфере. Делегация Армении также встретится в белорусской столице с министрами экономики, промышленности, сельского хозяйства и продовольствия, сообщает БЕЛТА.

"Достигнутые по итогам мероприятия договоренности планируется зафиксировать в протоколе заседания межправительственной комиссии", - добавил пресс-секретарь.

 
Теги: Минск
 
 
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В январе-августе 2017 года товарооборот с Арменией увеличился на 22,7 % и достиг 23,2 млн. долларов.

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