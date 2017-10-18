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После падения на рельсы в метро 37-летнюю минчанку увезла скорая

19.10.2017 13:40 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Инцидент, который едва не закончился трагедией, произошел в минском метро утром в четверг, в 10:23. На станции "Октябрьская" на рельсы упала пассажирка — минчанка 37-ми лет.

"Немедленно было снято напряжение с контактного рельса и остановлено движение по всей линии. Через пять минут женщину подняли на платформу, где медиками скорой помощи ей была оказана помощь", — рассказал Кузьмин.

Задержка поездов в движении составила порядка 5 минут, в 10:30 поезда пошли согласно штатному графику.

"Пассажирка, к счастью, осталась жива. Ее увезла скорая помощь, и дальше ею занимаются медики", — добавил Кузьмин.  

Комментарий официального представителя Минского метрополитена Андрея Кузьмина слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Официальный представитель Минского метрополитена Андрей Кузьмин рассказал радио Sputnik Беларусь подробности утреннего инцидента на станции метро "Октябрьская" в...

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