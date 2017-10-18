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Жириновский обозвал Собчак фальшивым кандидатом

19.10.2017 14:10 — Разное | Ежедневник  
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Жириновский обозвал Собчак фальшивым кандидатом

Владимир Жириновский заявил, что телеведущая Ксения Собчак не обладает необходимыми качествами, поэтому может оказаться просто подставным кандидатом.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что объявившая о намерении вступить в президентскую гонку телеведущая и главред журнала L'Officiel Ксения Собчак может оказаться «фальшивым, подставным кандидатом, чтобы опустить других кандидатов».

По словам Жириновского, задачей Собчак может быть «оттягивание голосов на себя».

«А как собрать два миллиона подписей? Явно ей помогут собрать. Огромные деньги нужны на избирательную кампанию — кто-то даст деньги», — пояснил он.

Депутат считает, что Собчак не обладает необходимыми знаниями и опытом в политической сфере. «Нянечка из больницы может стать министром здравоохранения? Должны управлять специалисты. Нужен набор определенных качеств», — заключил он.

Ранее выдвижение Собчак раскритиковал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он заявил, что «очень серьезно относится к людям, к стране, к избирателям, к выборам», добавив, что не видит смысла превращать выборы в трагикомедию.

О планах участвовать в предвыборной гонке в 2018 году журналистка объявила 18 октября. Она собирается представлять собой протестное движение. «Ксения Собчак в вашем бюллетене — это и есть графа «Против всех», — пояснила она.

Журналистка заявила, что рассказала об этих планах президенту России Владимиру Путину, которому не понравилось ее намерение. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Собчак не согласовывала свое решение с Кремлем, сообщает РБК.

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который был проведен в 2015 году, 95% респондентов хорошо знают или слышали о Ксении Собчак. Однако 60% скорее отрицательно к ней относятся.

 
 
 
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Владимир Жириновский заявил, что телеведущая Ксения Собчак не обладает необходимыми качествами, поэтому может оказаться просто подставным кандидатом.

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