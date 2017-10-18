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Систему учета потребления воды в Минске автоматизируют

19.10.2017 13:45 — Разное | Ежедневник  
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Сбор данных о потреблении воды жителями в Минске планируется автоматизировать. Жильцам не нужно будет предоставлять данные сомостоятельно.

О перспективах развития УП "Минскводоканал" участникам республиканского семинара по совершенствованию системы ЖКХ рассказал директор предприятия Олег Аврутин.

В городе в течение года реализуется пилотный проект по дистанционному съему показаний счетчиков. В четырех домах в Первомайском районе были установлены приборы учета разных типов и классов нового поколения, укомплектованные радионакладками. Благодаря внедрению такой технологии жильцам не требуется предоставлять данные, потери воды в экспериментальных домах уже снизились до 5%.

"Пока показания снимает специалист. Сегодня мы проводим следующий эксперимент: наша задача, чтобы приборы могли сбросить данные в единую сеть, а затем в систему АИС "Расчет-ЖКУ", чтобы не было посредников", - рассказал Олег Аврутин.

По его мнению, такая система сбора данных, не требующая фактического участия жильцов и предприятий, может быть востребована также для дистанционного съема показаний приборов учета расхода газа, электроэнергии, сообщила БЕЛТА.

Только в квартирах в Минске насчитывается более 1,8 млн. счетчиков воды. Сейчас прорабатываются технические моменты проекта, рассматривается несколько вариантов финансирования работ по замене приборов учета. Перед производителями поставлена задача максимально снизить стоимость устройств.

 
Теги: Минск
 
 
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Сбор данных о потреблении воды жителями в Минске планируется автоматизировать. Жильцам не нужно будет предоставлять данные сомостоятельно.

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