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Лукашенко: у меня долг перед Фиделем, я должен побывать на его могиле

19.10.2017 14:12 — Разное | Sputnik Беларусь  
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У Беларуси и Кубы установились неплохие отношения, в том числе и в сфере экономики, и в то же время в политике вообще нет никаких проблем, отметил президент Беларуси во время беседы с послом Кубы 19 октября во Дворце Независимости в Минске.

"У нас единые взгляды на мировую повестку дня. У нас практически нет расхождений по вопросам, которые входят в эту повестку дня", — сказал Лукашенко.

Лукашенко: у меня долг перед Фиделем, я должен побывать на его могиле
© Sputnik/ Владимир Трефилов
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Белорусский лидер обратился с просьбой к дипломату о том, чтобы Куба и в дальнейшем поддерживала Беларусь в плане установления более тесных отношений с дружественными обеим сторонам государствами Карибского бассейна и странами Латинской Америки.

"Нам бы очень хотелось иметь с ними очень хорошие отношения, конечно, основанные на экономических вопросах, торгово-экономических вопросах. Я думаю, нам есть что предложить этим странам. Так же, как и мы это сделали в отношении дружественной нам Кубы", — сказал Лукашенко.

Также во время встречи с дипломатом президент Беларуси выразил надежду, что в ближайшем будущем отправится с визитом на Кубу.

"И просил бы вас очень передать моему другу Раулю самые теплые пожелания. Я думаю, что мне удастся в ближайшее время побывать на Кубе. У меня есть долг перед Фиделем, я должен побывать у него на могиле", — рассказал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, тему отношений Беларуси и Кубы пора актуализировать. Если Беларусь что-то может сделать для Кубы, наша страна всегда открыта и готова это сделать, подчеркнул президент.

Комментарий президента Беларуси Александра Лукашенко слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Во время встречи с послом Кубы Херардо Суаресом Альваресом, который завершает дипломатическую миссию в нашей стране, президент Беларуси Александр Лукашенко...

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