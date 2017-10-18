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Беларусь обсудит перспективы создания фонда венчурного финансирования СНГ

19.10.2017 14:35 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь обсудит перспективы создания фонда венчурного финансирования СНГ

Беларусь предлагает создать фонд венчурного финансирования СНГ. Примером послужит Российско-белорусский фонд венчурных инвестиций.

Белорусская сторона выступила с предложением во время XXI заседания Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах (МС НТИ), которое сейчас проходит в Ереване.

На заседании планируется обсудить более десяти вопросов, в том числе вопросы реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств СНГ на период до 2020 года и более широкого привлечения внебюджетных источников финансирования совместных научно-технических проектов, сообщила БЕЛТА.

Также в планах - обсуждение порядка координации и взаимодействия в области науки и техники МС НТИ, Евразийской экономической комиссии, Союзного государства и план работы по разработке Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств СНГ на 2021 и последующие годы. Выполнение пилотных проектов программы, а также проектов второй очереди с участием организаций из трех и более государств - участников СНГ оказалось непростым.

По большинству проектов не удалось организовать синхронное бюджетное финансирование по срокам выполнения и в необходимых объемах. Об этом сообщил на заседании председатель МС НТИ, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

По его словам, это произошло прежде всего из-за наличия национальных различий порядка финансирования научной сферы. В связи с этим белорусская сторона предложила также обсудить перспективы формирования фонда венчурного финансирования СНГ на примере Российско-белорусского фонда венчурных инвестиций и приоритетность разработок с высокой степенью готовности к коммерциализации при отборе проектов второй очереди.


 

 
 
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Беларусь предлагает создать фонд венчурного финансирования СНГ. Примером послужит Российско-белорусский фонд венчурных инвестиций.

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