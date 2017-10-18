В чем белорусы поедут на Олимпийские игры-2018 в Пхенчхан

На этой неделе, 17 октября, президенту Беларуси были представлены две коллекции парадной формы для белорусской делегации к Играм-2018. Оба комплекта были созданы с использованием национальных мотивов. За основу было решено взять вариант в стиле casual, который был предложен Людмилой Лабковой. В форме доминируют светло-серые тона, элегантность подчеркивают красные аксессуары и детали.

Кроме того, в одежде используются элементы белорусского орнамента, в котором сочетаются символы-обереги матери, победы и урожайности. Дизайнеры уверены, что подобный орнамент выделит белорусских спортсменов самобытностью и подчеркнет национальную принадлежность.

Комплект для мужчин включает в себя брюки, пиджак, сорочку и фуфайку. Для женщин — жакет, брюки, юбку, блузку, фуфайку или платье на выбор.

Все материалы отечественного производства.