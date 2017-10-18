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В чем белорусы поедут на Олимпийские игры-2018 в Пхенчхан
19.10.2017 14:42 — Разное | Sputnik Беларусь
На этой неделе, 17 октября, президенту Беларуси были представлены две коллекции парадной формы для белорусской делегации к Играм-2018. Оба комплекта были созданы с использованием национальных мотивов. За основу было решено взять вариант в стиле casual, который был предложен Людмилой Лабковой. В форме доминируют светло-серые тона, элегантность подчеркивают красные аксессуары и детали.
Кроме того, в одежде используются элементы белорусского орнамента, в котором сочетаются символы-обереги матери, победы и урожайности. Дизайнеры уверены, что подобный орнамент выделит белорусских спортсменов самобытностью и подчеркнет национальную принадлежность.
Комплект для мужчин включает в себя брюки, пиджак, сорочку и фуфайку. Для женщин — жакет, брюки, юбку, блузку, фуфайку или платье на выбор.
Все материалы отечественного производства.
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Стильно, модно, патриотично – именно так будут выглядеть белорусские атлеты, которые представят страну на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в будущем году....
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