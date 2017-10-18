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Валовая: диалог бизнеса стран ЕС и ЕАЭС сегодня исключительно важен

19.10.2017 15:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Масштабный Евразийский форум, который уже в 10-й раз проходит в Вероне, в последние годы стал традиционной площадкой для общения представителей Евросоюза и стран ЕАЭС,  а также других государств, таких как Китай. В ходе форума запланированы сессии, посвященные вопросам взаимодействия ЕС и ЕАЭС, проблемам энергетики, финансов, транспорта и инфраструктуры, межрегионального сотрудничества, информационных и цифровых технологий.

Валовая: диалог бизнеса стран ЕС и ЕАЭС сегодня исключительно важен
© Фото: Демоскоп Weekly
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"Это площадка, где мы сверяем часы и говорим о том, что нам нужно активизировать диалог между ЕАЭС и ЕС. В отсутствие, к сожалению, официальных контактов между Еврокомиссией и Евразийской экономической комиссией, а мы неоднократно предлагали начать такие контакты, но у нас нет поддержки от наших европейских коллег, площадка Вероны — это одно из очень важных мест, где мы можем встречаться с европейскими коллегами, неформально обсуждать стоящие перед нами общие вызовы и угрозы, договариваться о сотрудничестве", — рассказала Валовая на радио Sputnik.

Кроме того, собеседница Sputnik отметила, что в последние годы Веронская площадка стала реальной возможностью для прямого взаимодействия представителей бизнеса из разных стран.

"Уровень представительства и европейского, и евразийского бизнеса на этом мероприятии год от года растет, и мы видим уже конкретные проекты. В условиях отсутствия рабочих контактов между государственными структурами этот диалог бизнеса исключительно важен", — резюмировала Валовая.

Комментарий члена коллегии, министра по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяны Валовой слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Член коллегии, министр по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая рассказала о перспективах X...

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