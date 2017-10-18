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ЕС: Европа не согласится с независимостью Каталонии

19.10.2017 15:23 — Разное | Ежедневник  
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ЕС: Европа не согласится с независимостью Каталонии

Председатель Европарламента Антонио Таяни заявил о недопустимости провозглашения независимости Каталонии.

По его словам, каталонский кризис является внутренним делом пиренейского королевства. "Европа выступает за диалог, - добавил глава ЕП. - Важно искать решение в рамках испанской правовой базы и конституции".

"Было бы хорошо, если бы правительство Каталонии не провозглашало независимость, потому что... никто в Европе не может согласиться с независимостью Каталонии", - отметил Антонио Таяни.

Глава автономии Карлес Пучдемон направил сегодня письмо премьер-министру Испании Мариано Рахою, в котором пригрозил устроить голосование в парламенте региона по вопросу объявления независимости, если Мадрид не согласится на диалог.

Правительство королевства в ответ на это заявило, что начинает процедуру запуска 155-й статьи конституции, которая позволяет ограничить самоуправление Каталонии, сообщает ТАСС.

1 октября в регионе прошло голосование по вопросу о выходе из состава королевства. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты.

 
 
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Председатель Европарламента Антонио Таяни заявил о недопустимости провозглашения независимости Каталонии.

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