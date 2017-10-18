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Книжные святыни со всей Европы приехали в Минск
19.10.2017 15:54 — Разное | Sputnik Беларусь
В Беларуси впервые проходит такая масштабная международная книжная выставка. Приурочена она к 500-летию белорусского книгопечатания.
"На выставке можно увидеть фрагмент оригинальной Библии Иоганна Гуттенберга, 61 оригинальную книгу Франциска Скорины", — рассказал замдиректора Национальной библиотеки Алесь Суша.
На полутора тысячах квадратных метрах собраны первопечатные книги со всей Европы. Уникальный экземпляр книги из анонимной типографии в Москве, которая опередила русского первопечатника Ивана Федорова.
Знаменитая Брестская библия и первые газеты на белорусском языке. Все эти книги и издания собраны на одной выставке впервые.
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Оригиналы Гутенберга, Скорины, первая печатная книга на кириллице и другие уникальные издания представлены на выставке "Франциск Скорина и его эпоха". Смотрите на...
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