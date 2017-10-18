Книжные святыни со всей Европы приехали в Минск

В Беларуси впервые проходит такая масштабная международная книжная выставка. Приурочена она к 500-летию белорусского книгопечатания.

"На выставке можно увидеть фрагмент оригинальной Библии Иоганна Гуттенберга, 61 оригинальную книгу Франциска Скорины", — рассказал замдиректора Национальной библиотеки Алесь Суша.

На полутора тысячах квадратных метрах собраны первопечатные книги со всей Европы. Уникальный экземпляр книги из анонимной типографии в Москве, которая опередила русского первопечатника Ивана Федорова.

Знаменитая Брестская библия и первые газеты на белорусском языке. Все эти книги и издания собраны на одной выставке впервые.

Смотрите подробный видеорепортаж с выставки "Франциск Скорина и его эпоха>>