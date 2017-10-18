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Машина-призрак спровоцировала аварию на перекрестке в Сингапуре
19.10.2017 15:48 — Разное | Sputnik Беларусь
Запись, опубликованная на канале YouTube, позволяет увидеть, как перед белым автомобилем внезапно появляется другой, которого раньше не было видно. Даже если посмотреть запись в замедленном темпе, "призрачный автомобиль" так и остается невидимым. Откуда он появился, остается загадкой.
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Внезапно возникший из ниоткуда автомобиль в яркий солнечный день выскочил на перекресток.
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