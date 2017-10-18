Запись, опубликованная на канале YouTube, позволяет увидеть, как перед белым автомобилем внезапно появляется другой, которого раньше не было видно. Даже если посмотреть запись в замедленном темпе, "призрачный автомобиль" так и остается невидимым. Откуда он появился, остается загадкой.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Машина-призрак спровоцировала аварию на перекрестке в Сингапуре Внезапно возникший из ниоткуда автомобиль в яркий солнечный день выскочил на перекресток.