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Белоруса не пустили в Украину из-за детских рисунков в паспорте
Житель Калинковичей был задержан в пункте пропуска «Новая Рудня» 18 октября, его не пропустили через границу из-за разрисованной ребенком странички в паспорте.
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Ранее 36-летнего белоруса уже предупреждали о необходимости заменить паспорт, однако он этого не сделал, и в результате не попал в Украину. Паспорт у гражданина был изъят.
По словам представителя Госпогранкомитета Антона Бычковского, в подобных случаях, несмотря на целостность документа, возможность пересекать по нему границу утрачивается. Даже если на его страницах оказываются детские рисунки.
Фото Госпогранкомитета
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Житель Калинковичей был задержан в пункте пропуска «Новая Рудня» 18 октября, его не пропустили через границу из-за разрисованной ребенком странички в паспорте.
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