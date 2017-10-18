Белоруса не пустили в Украину из-за детских рисунков в паспорте

Житель Калинковичей был задержан в пункте пропуска «Новая Рудня» 18 октября, его не пропустили через границу из-за разрисованной ребенком странички в паспорте.

Об этом сообщает сайт Госпогранкомитета.

Ранее 36-летнего белоруса уже предупреждали о необходимости заменить паспорт, однако он этого не сделал, и в результате не попал в Украину. Паспорт у гражданина был изъят.

По словам представителя Госпогранкомитета Антона Бычковского, в подобных случаях, несмотря на целостность документа, возможность пересекать по нему границу утрачивается. Даже если на его страницах оказываются детские рисунки.

Фото Госпогранкомитета