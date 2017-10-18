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Белоруса не пустили в Украину из-за детских рисунков в паспорте

19.10.2017 16:02 — Разное | БДГ  
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Житель Калинковичей был задержан в пункте пропуска «Новая Рудня» 18 октября, его не пропустили через границу из-за разрисованной ребенком странички в паспорте.

Об этом сообщает сайт Госпогранкомитета.

Ранее 36-летнего белоруса уже предупреждали о необходимости заменить паспорт, однако он этого не сделал, и в результате не попал в Украину. Паспорт у гражданина был изъят.

По словам представителя Госпогранкомитета Антона Бычковского, в подобных случаях, несмотря на целостность документа, возможность пересекать по нему границу утрачивается. Даже если на его страницах оказываются детские рисунки.

Фото Госпогранкомитета

 
 
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Житель Калинковичей был задержан в пункте пропуска «Новая Рудня» 18 октября, его не пропустили через границу из-за разрисованной ребенком странички в паспорте.

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