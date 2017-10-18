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ГАИ показала кадры погони за пьяным мотоциклистом в Лидском районе

19.10.2017 16:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Инцидент произошел в начале октября — мотоциклист проигнорировал сигнал об остановке и попытался скрыться, увеличив скорость. Наряд ГАИ был вынужден начать преследование байкера.

ГАИ показала кадры погони за пьяным мотоциклистом в Лидском районе
© YouTube / ViralHog
Серый волк несколько километров преследовал автомобиль канадцев

Как отметили в Госавтоинспекции, мотоциклист ехал очень рискованно — на одном из поворотов в деревне он задел придорожную растительность и с него сорвало шлем. Затем он едва не врезался в столб.

В итоге нарушитель заехал в тупик и попытался убежать, бросив свое транспортное средство. Мотоциклист был задержан, медосвидетельствование показало, что он был пьян. Кроме того, он не имел права передвигаться на мотоцикле.

 
 
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Кадры погони за мотоциклистом в Лидском районе опубликовала Госавтоинспекция Гродно. Смотрите на видео, как экипаж ГАИ преследовал нарушителя.

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