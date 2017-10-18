ГАИ показала кадры погони за пьяным мотоциклистом в Лидском районе

Инцидент произошел в начале октября — мотоциклист проигнорировал сигнал об остановке и попытался скрыться, увеличив скорость. Наряд ГАИ был вынужден начать преследование байкера.

Как отметили в Госавтоинспекции, мотоциклист ехал очень рискованно — на одном из поворотов в деревне он задел придорожную растительность и с него сорвало шлем. Затем он едва не врезался в столб.

В итоге нарушитель заехал в тупик и попытался убежать, бросив свое транспортное средство. Мотоциклист был задержан, медосвидетельствование показало, что он был пьян. Кроме того, он не имел права передвигаться на мотоцикле.