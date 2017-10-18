ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Участница фестиваля молодежи 1957 года показала платье-трансформер

19.10.2017 16:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Сотрудники агентства вручили ей памятный подарок, а сама свидетельница тех событий продемонстрировала точную копию женского платья-трансформера, которые носили советские участницы в 1957 году и дала важные наставления молодому поколению.

Участница фестиваля молодежи 1957 года показала платье-трансформер
© Sputnik/ Александр Кряжев
Всемирный фестиваль молодежи и студентов — от Праги до Сочи
17

"Молодежь со всех континентов должна сплотиться между собой. Это будет способствовать укреплению мира на всей планете. И чем больше будет проходить подобных мероприятий, тем лучше мы сможем понимать друг друга", — отметила Клавдия Тихомирова.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит с 14 по 22 октября в Сочи. Он соберет 20 000 молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. Помогает в организации мероприятия будет волонтерский корпус. #ВолонтерамиМира стали 5000 человек из России и зарубежных стран от 18 лет, включая "серебряных" волонтеров.

 
 
Ссылка на источник 81
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стенд международного информационного агентства и радио Sputnik на ХIХ Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи посетила Клавдия Тихомирова – участница...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
СветлогорскХимволокно увеличил объем производства почти в 2 раза
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика