Участница фестиваля молодежи 1957 года показала платье-трансформер

Сотрудники агентства вручили ей памятный подарок, а сама свидетельница тех событий продемонстрировала точную копию женского платья-трансформера, которые носили советские участницы в 1957 году и дала важные наставления молодому поколению.



© Sputnik/ Александр Кряжев Всемирный фестиваль молодежи и студентов — от Праги до Сочи 17

"Молодежь со всех континентов должна сплотиться между собой. Это будет способствовать укреплению мира на всей планете. И чем больше будет проходить подобных мероприятий, тем лучше мы сможем понимать друг друга", — отметила Клавдия Тихомирова.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит с 14 по 22 октября в Сочи. Он соберет 20 000 молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. Помогает в организации мероприятия будет волонтерский корпус. #ВолонтерамиМира стали 5000 человек из России и зарубежных стран от 18 лет, включая "серебряных" волонтеров.