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Участница фестиваля молодежи 1957 года показала платье-трансформер
19.10.2017 16:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Сотрудники агентства вручили ей памятный подарок, а сама свидетельница тех событий продемонстрировала точную копию женского платья-трансформера, которые носили советские участницы в 1957 году и дала важные наставления молодому поколению.
© Sputnik/ Александр Кряжев
"Молодежь со всех континентов должна сплотиться между собой. Это будет способствовать укреплению мира на всей планете. И чем больше будет проходить подобных мероприятий, тем лучше мы сможем понимать друг друга", — отметила Клавдия Тихомирова.
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит с 14 по 22 октября в Сочи. Он соберет 20 000 молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. Помогает в организации мероприятия будет волонтерский корпус. #ВолонтерамиМира стали 5000 человек из России и зарубежных стран от 18 лет, включая "серебряных" волонтеров.
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Стенд международного информационного агентства и радио Sputnik на ХIХ Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи посетила Клавдия Тихомирова – участница...
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