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Рапота: БелАЭС –отличный пример международного взаимодействия в энергетической сфере
19.10.2017 16:45 — Разное | Ежедневник
По мнению государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты, запуск белорусской АЭС коренным образом повлияет на энергетику в регионе Европы.
Такое мнение он высказал во время дискуссии на полях Х Евразийского экономического форума в Вероне, сообщает
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По мнению государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты, запуск белорусской АЭС коренным образом повлияет на энергетику в регионе Европы.
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