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Рапота: БелАЭС –отличный пример международного взаимодействия в энергетической сфере

19.10.2017 16:45 — Разное | Ежедневник  
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Рапота: БелАЭС –отличный пример международного взаимодействия в энергетической сфере

По мнению государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты, запуск белорусской АЭС коренным образом повлияет на энергетику в регионе Европы.

Такое мнение  он высказал во время дискуссии на полях Х Евразийского экономического форума в Вероне, сообщает БЕЛТА.

"БелАЭС коренным образом поменяет энергетическую картину в данном регионе Европы", - подчеркнул госсекретарь. По его словам, строительство атомной электростанции в Беларуси - это очень важный и крупный совместный белорусско-российский проект, который может служить хорошим примером международного взаимодействия в энергетической сфере.

"Крупные энергетические и иные проекты, полагаю, были бы весьма востребованы и для развития сотрудничества между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом. Речь идет именно о проектах для межблоковой кооперации, а не о тех, которые может реализовать ЕС с отдельными странами ЕАЭС на двусторонней основе, - подчеркнул Григорий Рапота. - Страны ЕАЭС географически являются мостом между Востоком и Западом. Но пока этот торговый и экономический мост в силу разных причин эффективно не заработал".

Еще одна возможность для сотрудничества Евросоюза и ЕАЭС - это, по словам Григория Рапоты, новый экономический пояс Шелкового пути, который был инициирован Китаем. "Страны ЕАЭС имеют большой потенциал, и его здесь нужно задействовать. Но подобные проекты важно реализовывать с участием российской стороны, Россия не должна выпадать", - добавил он.

 
 
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По мнению государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты, запуск белорусской АЭС коренным образом повлияет на энергетику в регионе Европы.

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