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Гражданин РФ 20 лет получал пенсию в Беларуси и России

19.10.2017 16:59 — Разное | БДГ  
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Россиянин, получающий пенсию по выслуге лет в РФ, более 20 лет получал пенсию и в Беларуси.

Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры Беларуси.

Гражданин ереехал в Беларусь в 1993 году и подал заявление на назначение пенсии по выслуге лет на территории Беларуси, обманув при этом работников соцобеспечения города Барановичи.

Таким образом, в течение более чем 20 лет (с 1993 по 2014 год) россиянин получал две пенсии и незаконно завладел денежными средствами в сумме 26,7 тысячи рублей.

Уголовное дело в отношении гражданина России, возбужденное в Беларуси по факту мошенничества в особо крупном размере, направлено в российскую прокуратуру. 

 
 
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Россиянин, получающий пенсию по выслуге лет в РФ, более 20 лет получал пенсию и в Беларуси.

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