Участие в форуме примут эксперты из Беларуси и стран Евросоюза. Они поделятся современными методиками по развитию особенных детей, в том числе обсудят эффективность театротерапии, а также рассмотрят проблемы инклюзии и информирования общественности о проблеме аутизма.

"Пока в Беларуси, к сожалению, нет единой площадки, куда могли бы обратиться родители особенных детей. По мнению многих людей, которые столкнулись с этой проблемой, в нашей стране необходим единый центр помощи людям с аутизмом. Проведение форума – это попытка объединить усилия всех организаций, которые заинтересованы помогать людям с аутизмом, – отметила художественный руководитель Семейного инклюзив-театра "і" Ирина Пушкарева. – Очень важно, что на семинаре будут присутствовать представители региональных центров коррекционного обучения, педагоги и тьюторы. Они познакомятся с опытом зарубежных коллег и, возможно, получат новую для себя информацию".

Также Семейный инклюзив-театр "і" представит свою уникальную методику по развитию особенных детей. Ее суть – в организации инклюзивных театральных трупп, где вместе играют обычные и особенные дети, а динамика их развития отслеживается и корректируется с помощью анализа видеозаписей.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в форум, который состоится в пятницу, 20 октября, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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