ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первый международный форум "Театр и аутизм. Вопросы и ответы"

19.10.2017 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Участие в форуме примут эксперты из Беларуси и стран Евросоюза. Они поделятся современными методиками по развитию особенных детей, в том числе обсудят эффективность театротерапии, а также рассмотрят проблемы инклюзии и информирования общественности о проблеме аутизма.

"Пока в Беларуси, к сожалению, нет единой площадки, куда могли бы обратиться родители особенных детей. По мнению многих людей, которые столкнулись с этой проблемой, в нашей стране необходим единый центр помощи людям с аутизмом. Проведение форума – это попытка объединить усилия всех организаций, которые заинтересованы помогать людям с аутизмом, – отметила художественный руководитель Семейного инклюзив-театра "і" Ирина Пушкарева. – Очень важно, что на семинаре будут присутствовать представители региональных центров коррекционного обучения, педагоги и тьюторы. Они познакомятся с опытом зарубежных коллег и, возможно, получат новую для себя информацию".

Также Семейный инклюзив-театр "і" представит свою уникальную методику по развитию особенных детей. Ее суть – в организации инклюзивных театральных трупп, где вместе играют обычные и особенные дети, а динамика их развития отслеживается и корректируется с помощью анализа видеозаписей.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в форум, который состоится в пятницу, 20 октября, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com;
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пятницу, 20 октября, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет первый международный форум "Театр и аутизм. Вопросы и ответы".

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Россиянин 20 лет получал пенсии в Беларуси и России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика