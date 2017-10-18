Видеофакт: коммунальщик попрощался с сезоном с помощью бензокосы

На видео, снятом очевидцем, присутствует местный житель, пришедший понаблюдать за работой сотрудника коммунальных служб.

Интересно то, что косец работал один, в то время как обычно летом очищают дворы от проросшей травы несколько человек.

Также неизвестно, работал ли коммунальщик по заданию руководства, или он таким образом по личной инициативе провожал летне-осенний сезон.

Согласно прогнозам синоптиков, на следующей неделе уже ожидается похолодание — столбики термометров опустятся до плюс шести градусов.