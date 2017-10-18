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Видеофакт: коммунальщик попрощался с сезоном с помощью бензокосы

19.10.2017 16:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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На видео, снятом очевидцем, присутствует местный житель, пришедший понаблюдать за работой сотрудника коммунальных служб.

Видеофакт: коммунальщик попрощался с сезоном с помощью бензокосы
© Pixabay
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Интересно то, что косец работал один, в то время как обычно летом очищают дворы от проросшей травы несколько человек.

Также неизвестно, работал ли коммунальщик по заданию руководства, или он таким образом по личной инициативе провожал летне-осенний сезон.

Согласно прогнозам синоптиков, на следующей неделе уже ожидается похолодание — столбики термометров опустятся до плюс шести градусов.

 
Теги: Минск
 
 
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Необычное видео прислал в редакцию Sputnik читатель из Могилева – сотрудник коммунальной службы косил опавшую листву бензотриммером. Смотрите кадры необычного...

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