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Россиянин 20 лет получал пенсии в Беларуси и России

19.10.2017 17:10 — Разное | Ежедневник  
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Россиянин 20 лет получал пенсии в Беларуси и России

Генеральной прокуратурой Беларуси в Генеральную прокуратуру России передано уголовное дело о совершении гражданином России на территории Беларуси мошеннических действий.

В отношении пенсионера-мошенника возбуждено уголовное делопо ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси (мошенничество в особо крупном размере).

В ходе предварительного следствия в было установлено, что пенсионер, являясь гражданином Российской Федерации, получал пенсию по выслуге лет на территории этого государства, как сообщила Генеральная прокуратура.

По прибытии для проживания в Республику Беларусь, действуя с целью противоправного завладения денежными средствами путем обмана должностных лиц Барановичского городского отдела социального обеспечения, подал заявление о назначении ему пенсии по выслуге лет и  на территории Республики Беларусь. 

В результате этого с 1993 по 2014 годы сумма незаконно начисленной и полученной пенсии на территории Беларуси составила 26,7 тыс. рублей, чем причинен ущерб государству.

 
 
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Генеральной прокуратурой Беларуси в Генеральную прокуратуру России передано уголовное дело о совершении гражданином России на территории Беларуси...

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