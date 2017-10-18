Доброе слово. Когда и как его говорить менеджеру

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Есть один очень эффективный метод создавать в компании постоянное напряжение роста (это когда люди сами хотят развиваться) — доброе слово. Да-да, всего лишь доброе слово. То самое, которое и кошке приятно.

Многие знакомы с творчеством певца Стиви Уандера. Слепой певец и композитор, обладатель 25 премий Грэмми. Знаете, что, по его собственному признанию, сыграло ключевую роль в том, что он достиг такого успеха? Всего несколько добрых слов, которые как-то раз произнесла его школьная учительница.

Будущий кумир миллионов учился в обыкновенной школе не самого благополучного города Америки — Детройта. Школа старая, контингент соответствующий, слепого одноклассника дети гнобят, учителя терпят, он сидит за самой последней партой, чтобы никому не мешать.

И вот однажды учительница на уроке услышала, как под полом скребется мышь. Но где именно — непонятно. Дети наперебой кричат: «Там! Нет, там! Да нет, вон там!» Тогда учительница поднимает руку и говорит: «Тихо, ребята, помолчите! Давайте лучше спросим у нашего Стиви. У него лучший слух. Скажи нам, Стив, где мышка?»

Как просыпается вера в себя

Уандер потом вспоминал, что от этих слов у него внутри все затрепетало. У него лучший слух?! Разве он может быть хоть в чем-то лучше всех? Ведь до сих пор он не слышал в свой адрес ничего хорошего. В школе тюкают, на улице бьют, дома, где у него пятеро зрячих братьев, тоже постоянные попреки.

И вдруг — лучший!

— Вон там мышка, — безошибочно определил Стив. И с того дня жизнь его незаметно, но необратимо изменилась. Он поверил в себя, стал слушать мир, стал петь и стремиться к большой и наглой цели. Наверное, у каждого в жизни был такой же момент, а может, и не один.

Вера в себя просыпается, когда кто-то впервые в тебя поверит.

Но хвалить и благодарить — очень непростая и невероятно тяжелая работа. Тебя буквально корежит и выворачивает наизнанку. Легче выписать человеку премию в размере двойного оклада, чем сказать одно бесплатное доброе слово

Рецепт доброго слова

Люди любят, когда их хвалят. Потребность во внешнем признании сидит в нас очень глубоко, что неоднократно доказано психологическими экспериментами.

Вот один из них. В обыкновенной школе пригласили произвольно отобранных учителей и сказали им: «Значит, так. По итогам прошлого года вы лучшие преподаватели. А раз так, то мы вам даем лучших учеников. Действуйте». Учеников тоже отобрали произвольно: там хватало и хорошистов, и троечников.

Как вы думаете, что произошло в следующем году в этих классах? Правильно, рост успеваемости по всем фронтам. Потому что теперь учителя чувствовали себя лучшими и старались этому знанию соответствовать.

Рецепт вкусного и полезного доброго слова прост.

Благодарность должна отвечать нескольким критериям.

Во-первых, ее нужно заслужить. Не надо хвалить за то, что человек и так обязан регулярно делать. Хвалить нужно за выход из круга своих привычных обязанностей, за подвиг, за поступок. Кладовщик мог уйти в шесть, а остался до восьми, чтобы дождаться ценного клиента. Поступок? Поступок. Менеджер сделал не рядовую презентацию, а с элементами видео. Молодец? Молодец.

Во-вторых, похвала должна быть персональной и конкретной. Не просто «мы молодцы, выступили вчера с классной презентацией», а «Иван Иваныч молодец, подготовил вчера отличную презентацию».

Своевременной. Не нужно ждать 8 Марта, чтобы отметить героическую работу бухгалтерии.

Искренней. Если не умеете улыбаться, вспомните последний смешной анекдот, который вам рассказали.

Публичной. Не бойтесь хвалить людей при всех. Да, они будут стесняться, краснеть, потуплять глазки, говорить «да ладно, да чего уж там», но им все равно будет приятно, и этого чувства хватит на неделю хорошего рабочего настроения.

А там вы их еще за что-нибудь похвалите.

Блог издательства "Манн, Иванов и Фербер" , по мотивам книги "Ген директора"