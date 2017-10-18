МЧС: лось на трассе спровоцировал крупное ДТП /

В центр оперативного управления Гомельского городского подразделения МЧС от заместителя начальника пожарной аварийно-спасательной части №2 Гомельского городского отдела по ЧС поступило сообщение о том, что, на 78 километре трассы Гомель — Кобрин у поворота на деревню Цыкуны Гомельского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей . В одном из них зажаты люди.

По прибытии к месту вызова первых подразделений МЧС было установлено, что во время движения по трассе автомобиля Nissan X-Trail на дорогу выбежал лось. Водитель не справился с управлением и совершил наезд на животное. Ехавший за ним автомобиль ВАЗ 2106 столкнулся с "Ниссаном". В результате кроссовер вылетел с трассы в кювет, а "шестерка" въехала в ехавший в попутном направлении Opel Movano. В ВАЗе оказались зажаты два пенсионера: водитель 1933 года рождения, пенсионер и его супруга 1937 года рождения.

"До прибытия подразделений МЧС заместителем начальника пожарной аварийно-спасательной части №2 Гомельского городского отдела по ЧС Полищуком Константином Юрьевичем, который в свободное от несения службы время на личном автомобиле выехал из дома в город Гомель и двигался в попутном направлении с участниками ДТП, руками была отжата дверь автомобиля ВАЗ и спасен водитель, который впоследствии был госпитализирован в медицинское учреждение", — рассказала Клезович.

С различными телесными повреждениями пострадавшие супруги были доставлены в больницу. У мужчины была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки, а у его жены — закрытая черепно-мозговая травма и перелом бедра. Водители других автомобилей не пострадали.

Комментарий официального представителя УМЧС Гомельской области Марии Клезович слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.