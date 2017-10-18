Пришлось доставить стулья: история успеха театров с актерами-аутистами

МИНСК, 19 окт — Sputnik. Накануне старта международного форума "Театр и аутизм" эксперты обсудили, как можно привлечь ребенка с аутизмом не только к локальным постановкам, но и работе в мировых труппах.

"Первый спектакль показали в Белгосфилармонии, волновались — придут ли люди? Мы увидели порядка семисот человек, мы вынуждены были принести дополнительные стулья", — рассказал начальник отдела корпоративных коммуникаций унитарного предприятия Velcom Вячеслав Смирнов.

Эксперты рассказали, что аутизм не болезнь, а особое состояние психики, которое по-другому фиксирует окружающую действительностью и выстраивает с ней общение.

"Мне кажется, если люди встречают человека с расстройствами аутического спектра, их явно призывают к тому, чтобы задуматься о себе", — отметил один из сотрудников банка "Решение", пожелавший остаться анонимным.

Своим опытом во время форума поделятся иностранцы. Смотрите на видео Sputnik полную версию беседы экспертов.