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Пришлось доставить стулья: история успеха театров с актерами-аутистами

19.10.2017 17:38 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 окт — Sputnik. Накануне старта международного форума "Театр и аутизм" эксперты обсудили, как можно привлечь ребенка с аутизмом не только к локальным постановкам, но и работе в мировых труппах.

Пришлось доставить стулья: история успеха театров с актерами-аутистами
© Sputnik / Виктор Толочко
Сцена помогает: в Минске стартует форум "Театр и аутизм"

"Первый спектакль показали в Белгосфилармонии, волновались — придут ли люди? Мы увидели порядка семисот человек, мы вынуждены были принести дополнительные стулья", — рассказал начальник отдела корпоративных коммуникаций унитарного предприятия Velcom Вячеслав Смирнов.

Эксперты рассказали, что аутизм не болезнь, а особое состояние психики, которое по-другому фиксирует окружающую действительностью и выстраивает с ней общение.

"Мне кажется, если люди встречают человека с расстройствами аутического спектра, их явно призывают к тому, чтобы задуматься о себе", — отметил один из сотрудников банка "Решение", пожелавший остаться анонимным.

Своим опытом во время форума поделятся иностранцы. Смотрите на видео Sputnik полную версию беседы экспертов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 64
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Как меняет людей с аутизмом театр, эксперты обсудили в мультимедийном пресс-центре Sputnik.

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