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Nissan остановил производство в Японии

19.10.2017 17:35 — Разное | Ежедневник  
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Nissan остановил производство в Японии

Автопроизводитель Nissan Motor приостановил производство в Японии и отзовет порядка 1,16 млн автомобилей.

Такие меры связаны с нарушениями при инспекции качества машин на японских заводах. Ранее в ходе проверки было выявлено, что ряд заводов передавали финальную проверку продукции линиям, не предназначенным для этого, и как следствие, машины инспектировали сотрудники, не прошедшие необходимую для этого сертификацию.

Отзыв автомобилей не коснется экспортированной в другие страны продукции, потому что он стал следствием специфического закона, действующего только в Японии.

Главный исполнительный директор Nissan Хирото Саикава заявил, что производство автомобилей приостановлено для того, чтобы в это время внести изменения в конструкцию инспекционных конвейеров и увеличить число сертифицированных инспекторов, сообщил Интерфакс.

По оценке компании, затраты на устранение нарушений составят около 25 млрд иен (225 млн долларов).

 
 
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Автопроизводитель Nissan Motor приостановил производство в Японии и отзовет порядка 1,16 млн автомобилей.

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