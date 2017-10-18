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Семин: в виде президентской программы Собчак предложит "Дом 2"

19.10.2017 18:20 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Популярная светская львица Ксения Собчак заявила о своем выдвижении на пост президента России и выступила с телеобращением, где назвала себя кандидатом "против всех", призвав голосовать за себя тех, кому надоело голосовать "за Зюганова, Жириновского, Явлинского, Путина, их дублеров и бесконечных заместителей".

Семин: в виде президентской программы Собчак предложит "Дом 2"
© Sputnik/ Владимир Федоренко
Жириновский прокомментировал выдвижение Собчак в президенты

Прокомментировать персону Собчак, как общественно-политическое явление, а также предположить, с какой программой она пойдет на выборы, мы попросили гостя радио Sputnik Беларусь, известного тележурналиста, публициста Константина Семина.

"У нее же есть программа, она Дом 2", по-моему, называется? Я думаю, с этой программой она и пойдет. Не думаю, что мы всерьез должны обсуждать то, что она может предложить, таких, как она — сотни. Это случайно выдернутый персонаж светской хроники, который необходим для того, чтобы разнообразить нашу общественную "поляну", — сказал Семин.

О том, что для нас стало пугающей нормой, о том, что мы все из себя сегодня представляем, вы услышите в комментарии Константина Семина на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Известный тележурналист, публицист Константин Семин прокомментировал заявление Ксении Собчак о ее желании участвовать в президентских выборах 2018 года.

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