Угроза радиации: как прошли учения на БелАЭС

В двухдневном учении приняли участие 119 человек сотрудники МЧС, МВД, Минобороны, Минздрава, Минэнерго Беларуси и МЧС РФ. За его ходом наблюдали представители стран ОДКБ, а также зарубежные дипломаты.

В МЧС рассказали, что в качестве вводной рассматривался самый невероятный вариант ЧС на БелАЭС с выходом радиоактивной среды за ее пределы. В отработке эвакуации местных жителей из деревень в радиусе трех километров от БелАЭС участвовали статисты. Была продемонстрирована вся необходимая для устранения последствий радиационной аварии техника.

Вице-премьер Владимир Семашко и глава МЧС Владимир Ващенко посетили пункт временного размещения эвакуированных в Островце.

Учение проводилось в строгом соответствии с рекомендациями МАГАТЭ и показало полную готовность всех ведомств к инцидентам подобного характера.

Смотрите в фотоленте Sputnik кадры, сделанные в ходе учения.

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