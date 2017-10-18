Эксперт о низком качестве ремонта: виноваты подрядчики

Причина недолжного качества проведения капитальных ремонт заключается в том, что при тендере выбираются компании, которые предлагают самую низкую стоимость услуг, рассказал журналистам директор Международной ассоциации менеджмента недвижимости Геннадий Каленов.

"У нас существует практика — объявление тендеров. Всегда принимается решение в пользу самого дешевого предложения. Небольшие компании демпингуют и предлагают эту самую низкую стоимость. Потом для того, чтобы вложиться в эти небольшие цифры, нанимают не очень квалифицированный персонал, стараются урезать зарплаты, и люди соответственно относятся к своей работе", — пояснил специалист.



© Sputnik / Виктор Толочко Капремонт с отдаленными последствиями

Сложившуюся ситуацию можно изменить только, если внести корректировки в законодательство, позволив при торгах выбирать предложение среднее по цене и качеству, останавливаясь на предложениях компаний с хорошей репутацией на рынке.

"Сегодня можно поставить себя на место руководителя государственной организации, когда он понимает, что если выберет предложение среднее по цене, к нему придут люди в погонах. Конечно, все этого боятся. Эта проблема носит острый политический характер. Здесь необходимы решения на очень высоком государственном уровне", — сказал Каленов.

Эксперт добавил, что в Российской Федерации для контроля качества карпемонта создана система общественного контроля. Принято, чтобы за ходом работ следили общественные инспекторы, которые выбираются из числа жителей дома, и общественные эксперты, имеющие базовое спецобразование.

"Все вместе они имеют возможность контролировать качество. У нас пока таких механизмов не создано", — сказал Каленов.

Председатель КОТОС № 97 Минска Владимир Головач в свою очередь заметил, что общественный контроль в Беларуси существует, но стихийно в том виде, что жильцы сами проявляют активность и следят за ходом работ, а в случае нарушений вызывают технадзор.

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