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Белорусская валютно-фондовая биржа готова стать криптобиржей

19.10.2017 20:21 — Разное | Ежедневник  
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Белорусская валютно-фондовая биржа готова стать криптобиржей

Об этом заявил председатель правления БВФБ Андрей Аухименя в кулуарах XIV Международного форума по банковским информационным технологиям "БанкИТ'2017".

Андрей Аухименя напомнил, что БВФБ с 15 ноября запускает пилотный проект с использованием технологии блокчейн, сообщает БЕЛТА.

"Это даст возможность развивать целый ряд направлений, в том числе мы рассматриваем вопрос эмиссии криптооблигаций, криптовалют и организации криптобиржи. Белорусская валютно-фондовая биржа готова быть криптобиржей, готова осуществлять первичное размещение токенов, торговать криптовалютами и размещать ICO", - подчеркнул он. При этом председатель правления БВФБ уточнил, что правовой статус криптовалют в Беларуси пока не урегулирован, но это должно быть сделано в ближайшее время одним из нормативных актов из пакета по либерализации условий ведения бизнеса. "Сейчас мы ждем нормативной базы, но готовы хоть завтра стартовать, у нас все системы готовы", - заявил он.

Андрей Аухименя также рассказал, что биржа готова формировать курс, по которому можно будет в бухгалтерском учете учитывать любую криптовалюту. "Баланс любого предприятия формируется в белорусских рублях. Если оно продало товар за валюту, к примеру, за доллары - они учитываются по официальному курсу Нацбанка. Но курс криптовалют Нацбанк устанавливать не будет, а биржа готова при осуществлении торгов криптовалютой формировать курс для целей бухгалтерского учета. Задачи перед нами стоят очень серьезные", - подчеркнул он.

"Что касается введения белорусской криптовалюты, электронного белорусского рубля - мы, по крайней мере на бирже, такие проекты также продумываем. Необходимо все возможности, которые сегодня предлагаются сектором ИТ, более детально прорабатывать", - сообщил председатель правления БВФБ.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Об этом заявил председатель правления БВФБ Андрей Аухименя в кулуарах XIV Международного форума по банковским информационным технологиям "БанкИТ'2017".

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