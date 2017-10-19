Названы самые бедные страны Евросоюза





Лидерами по количеству бедного наслеления названы Болгария, Румыния и Греция.

На сайте Еврокомиссии появилась статистика изменения уровня бедности в странах Европейского союза, сообщает segodnya.ua .

Согласно данным за 2016 год, в зоне риска бедности и социального неблагополучия находилось около 23,4% населения Европейского союза. В общей сумме это около 117,5 млн человек.

Лидером по количеству бедного населения стала Болгария с показателем 40,4%. Следом за ней идут Румыния – 38,8% и Греция – 35,6%.

Самые низкие показатели в Чехии – там процент бедных людей составил 13,3%, затем идут Финляндия – 16,6%, Дания -16,7% и Нидерланды -16,8%.

В целом в докладе наблюдается положительная динамике – еще в 2012 году общий показатель составлял более 25%.