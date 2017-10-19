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Названы самые бедные страны Евросоюза
19.10.2017 21:19 — Разное | Ежедневник
Лидерами по количеству бедного наслеления названы Болгария, Румыния и Греция.
На сайте Еврокомиссии появилась статистика изменения уровня бедности в странах Европейского союза, сообщает
Согласно данным за 2016 год, в зоне риска бедности и социального неблагополучия находилось около 23,4% населения Европейского союза. В общей сумме это около 117,5 млн человек.
Лидером по количеству бедного населения стала Болгария с показателем 40,4%. Следом за ней идут Румыния – 38,8% и Греция – 35,6%.
Самые низкие показатели в Чехии – там процент бедных людей составил 13,3%, затем идут Финляндия – 16,6%, Дания -16,7% и Нидерланды -16,8%.
В целом в докладе наблюдается положительная динамике – еще в 2012 году общий показатель составлял более 25%.
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Лидерами по количеству бедного наслеления названы Болгария, Румыния и Греция.
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