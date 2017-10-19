Барак Обама возвращается в политику





44-й президент США Барак Обама возвращается к активному участию в работе Демократической партии.

Сегодня он, как ожидается, выступит на мероприятиях в поддержку кандидатов в губернаторы двух штатов — Нью-Джерси и Виргинии. До сих пор господин Обама, покинувший свой пост 20 января, воздерживался от политической деятельности, хотя и несколько раз подвергал критике решения нынешнего американского лидера Дональда Трампа, сообщает " Коммерсант ".

Жители штатов Нью-Джерси и Виргиния выберут новых губернаторов 7 ноября. При этом если в первом штате исход ясен (победу отдают демократу Филипу Мерфи), то во втором — идет активная борьба. В этой связи и потребовалось привлечение к кампании политических тяжеловесов, таких как 44-й президент США Барак Обама.

Сегодня, как ожидается, господин Обама выступит на предвыборных мероприятиях в поддержку двух кандидатов от Демократической партии. Как сообщило агентство AFP, в Виргинии участие ВИП-гостя в митинге вызвало ажиотаж — билеты на выступление, как всегда в подобных случаях, распространялись бесплатно и быстро закончились.

Виргиния — единственный южный штат, который в 2016 году отдал большинство голосов кандидату в президенты от демократов Хиллари Клинтон. Дональд Трамп ранее выступил в поддержку кандидата в губернаторы от Республиканской партии Эда Гиллеспи, однако тот, как отмечают американские эксперты, на протяжении всей кампании пытался дистанцироваться от президента США. Голосование 7 ноября важно и с той точки зрения, что станет индикатором настроений перед промежуточными выборами в Конгресс, которые состоятся осенью 2018 года. Они станут ключевым испытанием и проверкой популярности Дональда Трампа и Республиканской партии в целом.

Напомним, президент Обама покинул свой пост 20 января нынешнего года. Он отправился в отпуск в Калифорнию, на Гавайи и на Британские Виргинские острова, после чего занялся написанием автобиографии.

В политической жизни страны он активно не участвовал, хотя несколько раз комментировал (в основном в Twitter) политику Дональда Трампа.