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Парашютист остался без штанов во время прыжка
19.10.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Случай произошел в американском штате Юта. Спортсмен-экстремал Майлз Мортенсен выпрыгнул из самолета, в этот момент к нему подлетел его товарищ и, схватив за пояс, стянул штаны с друга, сообщает Daily Mail. Поступок вызвал у Мортенсена дикий смех. Пожаловавшись на холод, парашютист попытался надеть штаны, но безуспешно. Приземлился экстремал без брюк.
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Экстремал в воздухе попытался натянуть штаны, но у него ничего не получилось, и приземлился он в одних трусах. Забавный инцидент смотрите на видео.
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