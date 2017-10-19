Случай произошел в американском штате Юта. Спортсмен-экстремал Майлз Мортенсен выпрыгнул из самолета, в этот момент к нему подлетел его товарищ и, схватив за пояс, стянул штаны с друга, сообщает Daily Mail. Поступок вызвал у Мортенсена дикий смех. Пожаловавшись на холод, парашютист попытался надеть штаны, но безуспешно. Приземлился экстремал без брюк.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Парашютист остался без штанов во время прыжка Экстремал в воздухе попытался натянуть штаны, но у него ничего не получилось, и приземлился он в одних трусах. Забавный инцидент смотрите на видео.