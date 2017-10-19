ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Яркие представители Всемирного фестиваля молодежи и студентов

19.10.2017 22:44 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

В рамках молодежного форума ежедневно работает около 70 различных площадок, где можно познакомиться с обширной географией стран-участниц, сверстниками и представить свою страну. Смотрите на видео на самых ярких представителей фестиваля.

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В эти дни в Сочи проходит XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Крумкачы" продлили краудфандинговую кампанию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика