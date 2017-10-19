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Яркие представители Всемирного фестиваля молодежи и студентов
19.10.2017 22:44 — Разное | Sputnik Беларусь
В рамках молодежного форума ежедневно работает около 70 различных площадок, где можно познакомиться с обширной географией стран-участниц, сверстниками и представить свою страну. Смотрите на видео на самых ярких представителей фестиваля.
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В эти дни в Сочи проходит XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов.
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