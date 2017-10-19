|
Как попасть в телепорт и клетку с тигром на ВФМС-2017 в Сочи
19.10.2017 21:52 — Разное | Sputnik Беларусь
С главными техническими достижениями со всего света можно ознакомиться на выставке YOUTH EXPO, которая открылась в рамках ВФМС в Сочи. В работе выставки принимают участие более 65 субъектов Российской Федерации и 40 зарубежных стран.
Желающие могут зайти в телепорт, пообщаться с роботами, посмотреть на космический патрульный беспилотник и даже погладить виртуального тигра.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Всемирном фестивале молодежи и студентов можно увидеть самые неожиданные технические изобретения
|
Архив (Разное)
Комментарии