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Как попасть в телепорт и клетку с тигром на ВФМС-2017 в Сочи

19.10.2017 21:52 — Разное | Sputnik Беларусь  
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С главными техническими достижениями со всего света можно ознакомиться на выставке YOUTH EXPO, которая открылась в рамках ВФМС в Сочи. В работе выставки принимают участие более 65 субъектов Российской Федерации и 40 зарубежных стран.

Желающие могут зайти в телепорт, пообщаться с роботами, посмотреть на космический патрульный беспилотник и даже погладить виртуального тигра.

 
 
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