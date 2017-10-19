Все для детей: в садике недалеко от Тбилиси поставили настоящий Як-40

Воспитанники частного детского сада в Рустави теперь могут почувствовать себя пилотами за штурвалом настоящего Як-40, который появился во дворе садика, передает Sputnik Грузия .



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"Дети приходят сюда с большой радостью, они очень любят играть в самолете. Когда мы возвращаемся оттуда, они рисуют, пишут, любят читать сказки", — цитирует агентство слова воспитательницы Шорены Астамадзе.

Автор проекта — профессор Гари Чапидзе. Идея сделать воздушное судно аттракционом для детишек пришла ему во время путешествия за рубеж.

В садике всего одна группа из 15 детей. Игра в самолете включена в их ежедневный распорядок. Детям в самолете разрешено крутить штурвал, переключать тумблеры, в общем, чувствовать себя настоящими пилотами.