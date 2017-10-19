ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Все для детей: в садике недалеко от Тбилиси поставили настоящий Як-40

19.10.2017 21:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Воспитанники частного детского сада в Рустави теперь могут почувствовать себя пилотами за штурвалом настоящего Як-40, который появился во дворе садика, передает Sputnik Грузия.

Все для детей: в садике недалеко от Тбилиси поставили настоящий Як-40
© Фото: МЧС Беларуси
МЧС ко Дню матери снял кино про "Супермаму"

"Дети приходят сюда с большой радостью, они очень любят играть в самолете. Когда мы возвращаемся оттуда, они рисуют, пишут, любят читать сказки", — цитирует агентство слова воспитательницы Шорены Астамадзе.

Автор проекта — профессор Гари Чапидзе. Идея сделать воздушное судно аттракционом для детишек пришла ему во время путешествия за рубеж.

В садике всего одна группа из 15 детей. Игра в самолете включена в их ежедневный распорядок. Детям в самолете разрешено крутить штурвал, переключать тумблеры, в общем, чувствовать себя настоящими пилотами.

 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Списанный пассажирский самолет поставили во дворе одного из детских садов в Рустави. Смотрите на видео, как выглядит взрослое развлечение для малышей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Названы самые бедные страны Евросоюза
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика