|
Все для детей: в садике недалеко от Тбилиси поставили настоящий Як-40
19.10.2017 21:30 — Разное | Sputnik Беларусь
Воспитанники частного детского сада в Рустави теперь могут почувствовать себя пилотами за штурвалом настоящего Як-40, который появился во дворе садика, передает
© Фото: МЧС Беларуси
"Дети приходят сюда с большой радостью, они очень любят играть в самолете. Когда мы возвращаемся оттуда, они рисуют, пишут, любят читать сказки", — цитирует агентство слова воспитательницы Шорены Астамадзе.
Автор проекта — профессор Гари Чапидзе. Идея сделать воздушное судно аттракционом для детишек пришла ему во время путешествия за рубеж.
В садике всего одна группа из 15 детей. Игра в самолете включена в их ежедневный распорядок. Детям в самолете разрешено крутить штурвал, переключать тумблеры, в общем, чувствовать себя настоящими пилотами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Списанный пассажирский самолет поставили во дворе одного из детских садов в Рустави. Смотрите на видео, как выглядит взрослое развлечение для малышей.
|
Архив (Разное)
Комментарии