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Макаренко и Одинцов: "Академия ММА Cup" — это новый формат боев

20.10.2017 08:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Считается, что смешанные единоборства — это достаточно молодой вид боевых искусств. Хотя на самом деле первым видом единоборств, ставшим олимпийским еще в Древней Греции, был панкратион — состязание, совмещающее борьбу и удары руками, ногами и головой. Фактически с возрождения панкратиона в 60-е годы прошлого века можно начинать отсчет истории смешанных единоборств.

Макаренко и Одинцов: "Академия ММА Cup" — это новый формат боев
© Sputnik/ Вадим Жернов
Макаренко: в смешанных единоборствах не бывает договорных боев

В Минске 20 октября состоится событие, которое его организаторы уже называют грандиозным: турнир по смешанным единоборствам "Академия ММА Cup". Для Беларуси это новый формат подобных мероприятий, поскольку бои рейтинговых спортсменов этого вида спорта будут объединены с концертом известных исполнителей.

"Мы хотим посмотреть, как это пройдет, попробовать новый формат. Возможно, попробуем подтянуть ту аудиторию, которая интересуется концертами, к турниру смешанных единоборств. Возможно, найдутся новые желающие заняться этим видом спорта либо просто будет такая форма его популяризации", — сказал Макаренко.

В Минске выступят бойцы из семи стран: Португалии, Испании, Бразилии, Украины, Кыргызстана, России и Беларуси. Самым ярким событием обещает стать бой в режиме 2х2, когда на ковре одновременно находятся четыре бойца и два рефери. Это распространенный формат для смешанных единоборств в Европе, однако новый для нашей страны.

На ковер, который в этом виде боевых искусств называют "октагоном", также выйдут белорусский рэпер Серега и российский исполнитель рэпа Джиган. Несмотря на то, что обоим не чужды силовые и контактные виды спорта, на турнире "Академия ММА Cup" артисты не будут соперниками, а выступят каждый со своими хитами.

Беседу с Андреем Макаренко и Михаилом Одинцовым слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Директор Белорусской федерации панкратиона и боевых искусств Андрей Макаренко и чемпион мира по панкратиону Михаил Одинцов рассказали радио Sputnik Беларусь о...

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