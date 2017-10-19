Макаренко и Одинцов: "Академия ММА Cup" —это новый формат боев /

Считается, что смешанные единоборства — это достаточно молодой вид боевых искусств. Хотя на самом деле первым видом единоборств, ставшим олимпийским еще в Древней Греции, был панкратион — состязание, совмещающее борьбу и удары руками, ногами и головой. Фактически с возрождения панкратиона в 60-е годы прошлого века можно начинать отсчет истории смешанных единоборств.



© Sputnik/ Вадим Жернов Макаренко: в смешанных единоборствах не бывает договорных боев

В Минске 20 октября состоится событие, которое его организаторы уже называют грандиозным: турнир по смешанным единоборствам "Академия ММА Cup". Для Беларуси это новый формат подобных мероприятий, поскольку бои рейтинговых спортсменов этого вида спорта будут объединены с концертом известных исполнителей.

"Мы хотим посмотреть, как это пройдет, попробовать новый формат. Возможно, попробуем подтянуть ту аудиторию, которая интересуется концертами, к турниру смешанных единоборств. Возможно, найдутся новые желающие заняться этим видом спорта либо просто будет такая форма его популяризации", — сказал Макаренко.

В Минске выступят бойцы из семи стран: Португалии, Испании, Бразилии, Украины, Кыргызстана, России и Беларуси. Самым ярким событием обещает стать бой в режиме 2х2, когда на ковре одновременно находятся четыре бойца и два рефери. Это распространенный формат для смешанных единоборств в Европе, однако новый для нашей страны.

На ковер, который в этом виде боевых искусств называют "октагоном", также выйдут белорусский рэпер Серега и российский исполнитель рэпа Джиган. Несмотря на то, что обоим не чужды силовые и контактные виды спорта, на турнире "Академия ММА Cup" артисты не будут соперниками, а выступят каждый со своими хитами.

Беседу с Андреем Макаренко и Михаилом Одинцовым слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.