Жители Земли смогут увидеть звездопад в ночь на 21 октября

МИНСК, 20 окт — Sputnik. Астрономы прогнозируют, что в ночь с пятницы на субботу жители Земли смогут увидеть звездопад: своего максимума достигнет метеорный поток в созвездии Ориона — Ориониды, сообщили в Московском планетарии.

Уникальное явление будет вызвано падением в атмосферу Земли "обломков" кометы Галлея. Последний раз она пролетала мимо нашей планеты в 1986 году. Ее оторвавшиеся частицы каждый год достигают земной атмосферы и образуют метеорные потоки: весной — Майские Аквариды, осенью — Ориониды.

По данным астрономов, лучше всего наблюдать Ориониды с полуночи до утра в юго-восточной части неба и при ясной погоде. Согласно прогнозам Метеорной организации, максимум ярких падающих звезд (до 15-20 метеоров в час) можно будет увидеть именно в ночь на субботу, 21 октября. Также отмечается, что луна наблюдениям на помешает и будет находиться за горизонтом.

Обычно частички метеорного роя Орионид врезаются в атмосферу Земли на скорости около 66 километров в секунду. Они бывают белого, красного, сине-зеленого, желтого и оранжевого цвета.