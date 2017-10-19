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Жители Земли смогут увидеть звездопад в ночь на 21 октября

20.10.2017 08:18 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 окт — Sputnik. Астрономы прогнозируют, что в ночь с пятницы на субботу жители Земли смогут увидеть звездопад: своего максимума достигнет метеорный поток в созвездии Ориона — Ориониды, сообщили в Московском планетарии.

Жители Земли смогут увидеть звездопад в ночь на 21 октября
CC BY 2.0 / Kevin Gill / Haumea with rings
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Уникальное явление будет вызвано падением в атмосферу Земли "обломков" кометы Галлея. Последний раз она пролетала мимо нашей планеты в 1986 году. Ее оторвавшиеся частицы каждый год достигают земной атмосферы и образуют метеорные потоки: весной — Майские Аквариды, осенью — Ориониды.

По данным астрономов, лучше всего наблюдать Ориониды с полуночи до утра в юго-восточной части неба и при ясной погоде. Согласно прогнозам Метеорной организации, максимум ярких падающих звезд (до 15-20 метеоров в час) можно будет увидеть именно в ночь на субботу, 21 октября. Также отмечается, что луна наблюдениям на помешает и будет находиться за горизонтом.

Обычно частички метеорного роя Орионид врезаются в атмосферу Земли на скорости около 66 километров в секунду. Они бывают белого, красного, сине-зеленого, желтого и оранжевого цвета.

 
Теги: Минск
 
 
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Лучше всего Ориониды будут видны после полуночи в юго-восточной части неба и при ясной погоде.

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