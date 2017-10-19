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Ургант снял пародию на предвыборный ролик Собчак

20.10.2017 10:16 — Разное | БДГ  
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Известный актер и телеведущий Иван Ургант снял пародию на видеоролик Ксении Собчак, в котором она позиционирует себя как кандидат в президенты на выборах.

Видео Собчак появилось на ее телеканале 18 октября, за два дня оно собрало порядка 650 тысяч зрителей. Пародийный ролик был показан на следующий день в программе «Вечерний Ургант».

В своей пародии Ургант выступает в такой же одежде, как и Собчак, в парике и очках и на фоне сильно обставленной кухни.

Актер превратил в шутки высказывания Собчак и высмеял ее выступление, где она призывает голосовать «против всех», а в конце пародии он призвал голосовать за Стаса Пьеху и объявил себя кандидатом «против всех, н не всех».

Высмеял выступление Ксении Собчак и пародист Максим Галкин. «Если Ксения Собчак – президент, то Ксения Бородина – премьер-министр: девочки могут заседать прямо на Красной площади, там тоже есть лобное место, они привыкли», – сказал он.

Фото:https://24smi.org

 
 
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Известный актер и телеведущий Иван Ургант снял пародию на видеоролик Ксении Собчак, в котором она позиционирует себя как кандидат в президенты на выборах.

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