Белорусские банки решили проблемы достаточности капитала

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В 2016 году у некоторых банков Беларуси были проблемы, для решения которых требовалось увеличить их капитал, но все банки с данными проблемами успешно справились.

В Национальном банке РБ в дальнейшем не ожидают ухудшения ситуации с проблемными активами банков.

Об этом сообщил председатель правления Нацбанка Павел Каллаур на XIV Международном форуме по банковским информационным технологиям «БанкИТ’2017», пишет select.by .

Он подчеркнул, что величина проблемных активов коммерческих банков в текущем году стабилизировалась, и он не ожидает ее увеличения. Глава Нацбанка отметил, что будет наблюдаться процесс поступательного снижения данных активов. Замедлить процесс сокращения величины проблемных активов, по его мнению, может предоставление права предприятиям самостоятельно определять амортизационную политику.

В целом ситуация на финансовом рынке страны улучшается, что дает возможность Нацбанку смягчать свою кредитно-финансовую политику. В частности, Нацбанк планирует продолжить снижение ставки рефинансирования по мере замедления инфляции, но учитывая состояние платежного баланса страны. Павел Каллаур подчеркнул, что в Беларуси впервые наблюдается уникальная ситуация: процентные ставки по новым кредитам населению практически сравнялись с процентными ставками по новым кредитам юридическим лицам.

В 2018 году Нацбанк собирается отказаться от обязательной продажи валютной выручки, но решение о сроках пока не принято.

Павел Каллаур отметил, что население Беларуси является продавцом валюты на внутреннем рынке на чистой основе, что дало возможность увеличивать золотовалютные резервы страны. Он сообщил, что в настоящее время золотовалютные резервы РБ составляют 7,266 млрд долларов, и Нацбанк планирует до 2020 года нарастить их до 8–8,5 млрд доларов. Глава Нацбанка подчеркнул, что сейчас имеется возможность увеличивать резервы на здоровой основе, то есть не за счет новых заимствований, на 1–1,5 млрд долларов в год.

Павел Каллаур также сообщил, во время ближайшего визита миссии МВФ в страну (с 26 октября по 10 ноября) обсуждать новую программу финансовой помощи фонда Беларуси не предполагается. Между сторонами имеются разногласия в отношении сроков проведения необходимых преобразований в стране.