Самолет авиакомпании Air Berlin едва не попал в аварию из-за пилота

Самолет авиакомпании Air Berlin едва избежал столкновения со зданием аэропорта Дюссельдорфа — он опустился на небольшой высоте над терминалом, и взлетно-посадочная полоса осталась в стороне.

Опасный маневр был сделан первым пилотом Airbus A330, который летал из Майами в Дюссельдорф. По предварительной информации, некоторое время назад пилот узнал, что он уволен из-за банкротства компании.

По словам командира экипажа, команда самолета просто хотела эмоционально попрощаться.