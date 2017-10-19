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Самолет авиакомпании Air Berlin едва не попал в аварию из-за пилота

20.10.2017 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Самолет авиакомпании Air Berlin едва избежал столкновения со зданием аэропорта Дюссельдорфа — он опустился на небольшой высоте над терминалом, и взлетно-посадочная полоса осталась в стороне.

Опасный маневр был сделан первым пилотом Airbus A330, который летал из Майами в Дюссельдорф. По предварительной информации, некоторое время назад пилот узнал, что он уволен из-за банкротства компании.

По словам командира экипажа, команда самолета просто хотела эмоционально попрощаться.

 
 
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Узнав о своем увольнении, пилот самолета авиакомпании Air Berlin решил "эмоционально попрощаться" со всеми.

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