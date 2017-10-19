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В Гомеле МАЗ сбил насмерть 10-летнюю школьницу
ДТП, в котором погибла пятиклассница, произошло в Гомеле 19 октября.
Об этом сообщает ГАИ МВД Беларуси.
Трагедия случилась в 14:50 на нерегулируемом пешеходном переходе.
10-летняя девочка перебегала дорогу на перекрестке улиц Телегина и Песина и попала под МАЗ, нагруженный кирпичами, она получила травмы головы и погибла на месте.
Известно, что водитель грузовика – житель Гомеля, других подробностей служба ГАИ не сообщала, отметив только, что ведется расследование.
Позже в СК Гомельской области сообщили, что в отношении 21-летнего жителя Гомельского района возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть, пишет
Фото onliner.by
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ДТП, в котором погибла пятиклассница, произошло в Гомеле 19 октября. Об этом сообщает ГАИ МВД Беларуси. Трагедия случилась в 14:50 на нерегулируемом пешеходном...
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