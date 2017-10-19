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В Беларуси дорожает проезд в транспорте. Начали с регионов

20.10.2017 11:02 — Разное | БДГ  
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В регионах Беларуси дорожает проезд в транспорте

Проезд в общественном транспорте подорожал пока в Минской и Витебской области.

Решения Минского и Витебского облисполкомов опубликованы на официальном правовом ресурсе pravo.by.

Согласно документам, цена на проезд в автобусе, троллейбусе и трамвае увеличивается на 5 копеек. Стоимость поездки в скоростных маршрутках устанавливается в размере 50 копеек (было 45), а в маршрутном транспорте класса «экспресс» – 60 копеек (было 55).

Проездные билеты на все виды транспорта также дорожают.

В целом стоимость проезда в общественном транспорте выросла на 10%.

Решения властей вступают в силу с 20 октября 2017 года.

 
 
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В регионах Беларуси дорожает проезд в транспорте Проезд в общественном транспорте подорожал пока в Минской и Витебской области.

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