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В Беларуси дорожает проезд в транспорте. Начали с регионов
В регионах Беларуси дорожает проезд в транспорте
Проезд в общественном транспорте подорожал пока в Минской и Витебской области.
Решения
Согласно документам, цена на проезд в автобусе, троллейбусе и трамвае увеличивается на 5 копеек. Стоимость поездки в скоростных маршрутках устанавливается в размере 50 копеек (было 45), а в маршрутном транспорте класса «экспресс» – 60 копеек (было 55).
Проездные билеты на все виды транспорта также дорожают.
В целом стоимость проезда в общественном транспорте выросла на 10%.
Решения властей вступают в силу с 20 октября 2017 года.
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В регионах Беларуси дорожает проезд в транспорте Проезд в общественном транспорте подорожал пока в Минской и Витебской области.
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