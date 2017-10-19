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Синоптики не исключают снег на следующей неделе в Беларуси

20.10.2017 11:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 окт — Sputnik. Понижение температуры воздуха вплоть до нуля градусов обещают синоптики на следующей неделе, сообщили в Гидромете.

Синоптики не исключают снег на следующей неделе в Беларуси
© Pixabay
Жители Земли смогут увидеть звездопад в ночь на 21 октября

На выходных погоду в стране обусловит холодная периферия антициклона, центр которого будет смещаться с Финляндии, только на юго-западе Беларуси будет относительно тепло.

"21 октября ночью кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью будет плюс 2 — 4°С, максимальная днем +4..+10°С, по юго-западу ночью +5..+9°С, днем +11..+13°С", — сообщили Sputnik в пятницу в Гидромете.

В воскресенье также местами ожидаются кратковременные дожди, ночью и утром слабый туман, сказали синоптики.

По их словам, температура воздуха минимальная ночью составит от минус 3°С до плюс 3°С, максимальная днем +4..+10°С; по юго-западу ночью +4..+7°С, днем +11..+13°С.

Также синоптики не исключают дальнейшего похолодания, в понедельник днем не выше четырех градусов тепла, а в среду не исключено, что температура днем понизится до нуля градусов, может выпасть первый снег.

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Теги: Минск
 
 
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Антициклон с центром над территорией Финляндии принесет в Беларусь похолодание.

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