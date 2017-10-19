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Назначен новый зампред Следственного комитета

20.10.2017 11:24 — Разное | БДГ  
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Александр Лукашенко 19 октября подписал указ №387, которым назначил на должность заместителя председателя Следственного комитета Андрея Смаля.

Смаль будет курировать кадровые, финансовые вопросы, а также и тыловое обеспечение  Следственного комитета.

Андрею Смалю 44 года, окончил Гродненский государственный мединститут.

Много лет занимал руководящие должности в Департаменте финансов и тыла МВД Беларуси и Центральной военного-врачебной комиссии МВД Беларуси.

Ранее должность зампреда СК занимал генерал-майор юстиции Валерий Гайдученок, который летом 2017 года был уволен в запас по болезни.

 
 
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Александр Лукашенко 19 октября подписал указ №387, которым назначил на должность заместителя председателя Следстве

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