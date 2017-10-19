Назначен новый зампред Следственного комитета

Александр Лукашенко 19 октября подписал указ №387 , которым назначил на должность заместителя председателя Следственного комитета Андрея Смаля.

Смаль будет курировать кадровые, финансовые вопросы, а также и тыловое обеспечение Следственного комитета.

Андрею Смалю 44 года, окончил Гродненский государственный мединститут.

Много лет занимал руководящие должности в Департаменте финансов и тыла МВД Беларуси и Центральной военного-врачебной комиссии МВД Беларуси.

Ранее должность зампреда СК занимал генерал-майор юстиции Валерий Гайдученок, который летом 2017 года был уволен в запас по болезни.