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Назначен новый зампред Следственного комитета
Александр Лукашенко 19 октября подписал
Смаль будет курировать кадровые, финансовые вопросы, а также и тыловое обеспечение Следственного комитета.
Андрею Смалю 44 года, окончил Гродненский государственный мединститут.
Много лет занимал руководящие должности в Департаменте финансов и тыла МВД Беларуси и Центральной военного-врачебной комиссии МВД Беларуси.
Ранее должность зампреда СК занимал генерал-майор юстиции Валерий Гайдученок, который летом 2017 года был уволен в запас по болезни.
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Александр Лукашенко 19 октября подписал указ №387, которым назначил на должность заместителя председателя Следстве
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