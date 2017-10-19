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Госдума РФ утвердила протокол о создании Единой системы ПВО СГ

20.10.2017 11:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 окт — Sputnik. Государственная дума России ратифицировала протокол о совместной охране внешней границы Союзного государства (СГ) в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы ПВО.

Принятие данного документа состоялось в пятницу на заседании Госдумы в Москве. Протокол был подписан в Минске почти год назад — 2 ноября 2016 года.

Госдума РФ утвердила протокол о создании Единой системы ПВО СГ
© Фото: пресс-служба президента
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Представляя документ на обсуждение в Госдуме, заместитель главы российского оборонного ведомства Николай Панков подчеркнул, что поправки в соглашение не касаются вопросов присутствия или отсутствия российской военной базы на территории Беларуси, а лишь регулируют вопросы совместного применения сил.

"Данный вопрос напрямую не связан с наличием или отсутствием на территории Беларуси нашей военной базы, речь идет о вопросах совместного применения группировки войск и сил РФ и РБ", — сказал Панков.

Как следует из пояснительной записки к принятому документу, он позволит сократить сроки восстановления вооружения и военной̆ техники вооруженных сил двух стран. Это положительно скажется на повышении боевого потенциала совместной группировки войск и будет способствовать развитию двустороннего военно-технического сотрудничества.

Что касается протокола о создании Единой региональной системы ПВО Союзного государства, его положения направлены на повышение надежности охраны внешней границы СГ в воздушном пространстве и определение порядка применения сил противовоздушной обороны при совместном выполнении задач боевого дежурства.

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Теги: Минск
 
 
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Российские депутаты ратифицировали в пятницу сразу два документа о военно-техническом сотрудничестве России и Беларуси в рамках Союзного государства.

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