Авиакомпания "Белавиа" представила новую форму бортпроводников. Теперь встречать на борту самолета пассажиров будут в небесно-голубых цветах. Прежде форма обновлялась в 2013 году, а на этот раз компания решила провести конкурс среди дизайнеров на лучшую идею новой формы.



© Sputnik / Виктор Толочко Женственность, а не сексуальность: стюардесса о форме бортпроводника

"Идеальная форма бортпроводника — это классика, а ткань должна быть хорошего качества. В свое время у нас была форма из мнущейся ткани. Но ведь наша форма не для того, чтобы мы стояли, как красивые статуи. Мы работаем, совершаем физические упражнения — и приседаем, нагибаемся, и форма должна все это вынести. Так что качество ткани — важный аспект", — рассказала прежде для Sputnik стюардесса Ольга.

Победитель конкурса — бренд MUА, его представители отправятся на Неделю моды в Милане. А бортпроводники и пилоты полетят в самые разные города в новой категорически стильной дизайнерской форме одежды.

Смотрите в фотоленте Sputnik, как прошла презентация.