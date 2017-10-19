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Мода на борту: "Белавиа" показала новую форму летного экипажа
20.10.2017 11:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Авиакомпания "Белавиа" представила новую форму бортпроводников. Теперь встречать на борту самолета пассажиров будут в небесно-голубых цветах. Прежде форма обновлялась в 2013 году, а на этот раз компания решила провести конкурс среди дизайнеров на лучшую идею новой формы.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Идеальная форма бортпроводника — это классика, а ткань должна быть хорошего качества. В свое время у нас была форма из мнущейся ткани. Но ведь наша форма не для того, чтобы мы стояли, как красивые статуи. Мы работаем, совершаем физические упражнения — и приседаем, нагибаемся, и форма должна все это вынести. Так что качество ткани — важный аспект", — рассказала прежде для Sputnik стюардесса Ольга.
Победитель конкурса — бренд MUА, его представители отправятся на Неделю моды в Милане. А бортпроводники и пилоты полетят в самые разные города в новой категорически стильной дизайнерской форме одежды.
Смотрите в фотоленте Sputnik, как прошла презентация.
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Замгенерального директора авиакомпании Игорь Чергинец признался, что не ожидал увидеть бортпроводников компании настолько стильными.
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