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Салин: Собчак может увести людей с улиц на избирательные участки

20.10.2017 12:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Политический эксперт, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин в эфире радио Sputnik заявил о том, что появление в предвыборной гонке фигуры от либерального фланга, такой, как Ксения Собчак, было вполне ожидаемым шагом.

Салин: Собчак может увести людей с улиц на избирательные участки
© Sputnik/ Александр Вильф
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"Для власти необходимо часть тех людей, которые потенциально готовы поддержать господина Навального, условно говоря, увести с улиц на избирательные участки. То есть повторить тот же самый маневр, который был осуществлен достаточно успешно в 2012 господином Прохоровым", — рассказывает Салин.

По мнению эксперта, Ксения Собчак на предстоящих президентских выборах в РФ будет выступать не конкурентом кого-либо из кандидатов, а "спойлером" Алексея Навального.

"Политтехнологи, которые на нее работают, учли, что Собчак имеет скандальную репутацию не совсем политика, поэтому сделали грамотный шаг, и Собчак призвала голосовать за себя всех, кто против действующей власти, заявив, что голосование за нее — это фактически возвращение графы "против всех", — говорит политолог.

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Комментарий политического эксперта, директора Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павла Салина слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Политтехнологи учли скандальную репутацию Ксении Собчак при выдвижении ее кандидатом на президентских выборах в РФ в 2018 году, убежден политолог Павел Салин.

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