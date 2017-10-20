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В Минске задержали безбилетника, который брызнул в лицо контролеру перцовым баллончиком

20.10.2017 13:15 — Разное | БелТА  
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В Минске задержали безбилетника, который брызнул в лицо контролеру перцовым баллончиком
Фото из архива

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержали безбилетника, который брызнул в глаза контролеру "Минсктранса" перцовым баллончиком, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник Первомайского РУВД столицы Андрей Паращук.

Информация о происшествии вместе с фотографией злоумышленника была размещена в различных СМИ. Узнав о том, что его разыскивают, мужчина испугался и решил связаться с пострадавшим контролером через диспетчера контрольно-ревизионной службы КУП "Минсктранс" - узнал данные пострадавшего, чтобы принести извинения. Контролер тут же сообщил об этом сотрудникам уголовного розыска Первомайского РУВД. Мужчину задержали на встрече с контролером и доставили в РУВД для дачи объяснений. Им оказался 54-летний житель столицы.

Мужчина пояснил, что в тот вечер ехал по личным вопросам от остановки "Дом кино" в сторону ул. Калиновского. Зайдя в троллейбус №29, он не стал оплачивать проезд, поскольку у него не было денег. Спустя несколько остановок в транспорт зашли контролеры, предъявить которым проездные документы мужчина не мог, документы, удостоверяющие личность, он также отказался предоставлять. Контролеры попросили выйти безбилетника на ближайшей остановке вместе с ними для вызова милиции и установления личности, а также последующего составления административного протокола за безбилетный проезд. Мужчина отказался дожидаться сотрудников милиции и попытался убежать, но контролер перегородил ему путь. Тогда безбилетник вспомнил, что у него в кармане лежит перцовый баллончик. Достав его из кармана, мужчина брызнул в лицо контролеру и убежал в сторону ул. Калиновского. Задержанный пояснил, что баллончик носил при себе для самообороны.

В отношении безбилетного пассажира возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.366 (насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг) УК РБ. Санкция данной части статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Также в отношении мужчины составлен административный протокол по ч.1 ст.18.30 (безбилетный проезд) КоАП. Наложено взыскание в виде штрафа.

Как сообщалось, контролер "Минсктранса" обратился в Первомайское РУВД Минска 11 октября. Он сказал, что ему в ходе выполнения служебных обязанностей неизвестный мужчина брызнул в лицо перцовым баллончиком и убежал. В результате контролер получил ожог лица.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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