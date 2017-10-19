В МВД РФ задумываются об установке временных погранпостов на границе с Беларусью из-за ЧМ по футболу





Россия готова установить временные пограничные посты на границе с Беларусью на время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года, если страны не унифицируют миграционное законодательство, заявил первый замглавы МВД РФ Александр Горовой.

"Если мы не унифицируем миграционное законодательство и не перейдём на единую миграционную карту до марта, правительством РФ предварительно проработан вопрос об установлении временных пограничных постов как на автотрассе, так и на железной дороге без остановки пассажирских поездов", - сказал Александр Горовой в пятницу в ходе заседания в Совете Федерации, пишет interfax.by .

Эти меры, по его словам, будут предприняты в связи с проведением в РФ Чемпионата мира по футболу.

Он подчеркнул также, что МВД беспокоит растущая миграция людей, которых мы ищем, в том числе за то, что они уехали в Турцию и в Сирию. "Они сегодня возвращаются в Киев, едут по дороге, где тоже граница открыта, затем по Смоленской трассе к нам", - сказал Горовой.

"Мы достаточно жёстко будем работать с мая месяца. Трафик наркотиков кратно увеличился через российско-белорусскую границу как по поездам, так и по трассе через Смоленскую область. Нас беспокоит декрет, подписанный Беларусью, предоставляющий право безвизового въезда на пять суток 80 государствам и открытость наших границ", - подчеркнул первый замглавы МВД РФ.